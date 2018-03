Präsident Zeman verurteilt Mord an slowakischem Aufdeckungsjournalisten

Er verurteile den Mord am slowakischen Investigativ-Journalisten Ján Kuciak und hoffe, dass die Täter so schnell wie möglich ausfindig gemacht werden. Dies ließ der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman am Dienstag über seinen Sprecher ausrichten. Am Montag geriet das Staatsoberhaupt in Kritik, da es eine Stellungnahme zu dem Fall zunächst abgelehnt hatte.

Ján Kuciak und seine Verlobte wurden am Wochenende ermordet in ihrem Wochenendhaus in der Westslowakei aufgefunden. Die Polizei vermutet die Arbeit des 27-jährigen Aufdeckungsjournalisten als Motiv für die Tat. Zahlreiche tschechische Politiker, unter anderem Premier Andrej Babiš, drückten bereits am Montag ihr Entsetzen über den Mordfall aus.