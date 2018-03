Präsident Zeman tritt zweite Amtszeit an

Staatspräsident Miloš Zeman hat am Donnerstag feierlich seinen zweiten Amtseid abgelegt. An den Feierlichkeiten im Vladislav-Saal der Prager Burg nahmen rund 700 geladene Gäste teilPräsident Zeman wurde bei einer Stichwahl im Januar in seinem Amt bestätigt. Er setzte sich mit 51,4 Prozent der Wählerstimmen gegen seinen Herausforderer Jiří Drahoš durch.

Begleitet wird die zweite Amtseinführung Zemans von Verwirrungen um die Gästeliste. Ursprünglich sollen bestimmte Hochschulrektoren sowie Kreishauptmänner nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen worden sein.