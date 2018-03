Präsident Zeman plant Besuch in der Slowakei

Präsident Miloš Zeman wird in der kommenden Woche die Slowakei besuchen. Es handelt sich um seine erste Auslandsreise in seiner zweiten Amtsperiode besuchen. In der Hohen Tatra kommt er mit seinem slowakischen Amtskollegen Andrej Kiska und dem neuen slowakischen Premier Peter Pellegrini zusammen. Dies gab die Präsidialkanzlei am Mittwoch bekannt.

Die Politiker sollen sich über die innenpolitische Lage in den beiden Ländern austauschen. Die Feierlichkeiten anlässlich des 100. Gründungstags der Tschechoslowakei sollen ein weiteres Gesprächsthema sein.