Präsident Zeman möchte Putin bald zum Wahlsieg gratulieren

In Kürze werde Staatspräsident Milos Zeman dem am Sonntag wiedergewählten russischen Präsidenten Wladimir Putin zu seinem Erfolg gratulieren. Dies meldete die tschechische Präsidialkanzlei am Montag. Weiter wolle man die Ergebnisse der Wahl in Russland jedoch nicht kommentieren.

Der Beauftragte für Außenpolitik an der Präsidialkanzlei Rudolf Jindrak nannte den Wahlsieg Putins wenig überraschend und das Ergebnis von 77 Prozent ein starkes Mandat. Man wolle auch weiterhin auf einen intensiven Austausch auf allen Ebenen zwischen Prag und Moskau setzen, so Jindrák.