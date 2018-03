Präsident Zeman gratuliert Putin zum Wahlsieg

Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman hat dem am Sonntag wiedergewählten russischen Präsidenten Wladimir Putin zu seinem Erfolg gratuliert. Er habe den Sieg Putins bei dem Urnengang durchaus erwartet, so Zeman in einem Glückwunschtelegramm. Es sei deutlich geworden, dass sich die Russen Stabilität und politische Vorhersehbarkeit wünschten.

Der Beauftragte für Außenpolitik an der Präsidialkanzlei Rudolf Jindrak nannte den Wahlsieg Putins wenig überraschend und das Ergebnis von 77 Prozent ein starkes Mandat. Man habe auch weiterhin auf einen intensiven Austausch auf allen Ebenen zwischen Prag und Moskau, so Jindrák.