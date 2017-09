Insgesamt 28 neue Richter hat Staatspräsident Milos Zeman am Mittwoch ernannt. Zeman warnte in seiner Rede vor allem vor der Korruption. Wenn ihr ein Glas Whisky wollt, so kauft es euch selbst, so der Präsident zu den Juristen.

Die nun ernannten Richter sollen hauptsächlich diejenigen ersetzen, die im September in den Ruhestand gehen. Die meisten jungen Juristen gehen dabei nach Brno / Brünn.