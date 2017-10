Präsident Zeman empfängt Botschafter auf Prager Burg

Präsident Miloš Zeman empfängt am Freitag auf der Prager Burg Diplomaten aus aller Welt. Das Treffen des Staatsoberhaupts mit den Botschaftern und Mitgliedern der diplomatischen Korps in Prag findet traditionell am Vorabend des Staatsfeiertags zur Gründung der Tschechoslowakei statt. Es ist dabei eine gute Gepflogenheit, dass der Präsident und das älteste Mitglied aus der Diplomatenschar eine Ansprache halten.

Bei seiner Rede im vergangenen Jahr hat Zeman die wirtschaftliche Situation Tschechiens gelobt, und besonders die Tatsache, dass der Staat einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet habe. Andererseits klagte Zeman darüber, dass ihm die Beine schmerzen und er deshalb nun einen Gehstock habe.