Präsident Zeman ehrt Wiener Bürgermeister Häupl mit Staatsorden

Der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Häupl (Sozialdemokraten) erhält den tschechischen Orden des Weißen Löwen. Dies bestätigte das Auslandsbüro der Stadt Wien in Tschechien. Die Kanzlei von Staatspräsident Miloš Zeman wollte sich am Donnerstag nicht dazu äußern. Häupl soll wegen seines Einsatzes für bessere tschechisch-österreichische Beziehungen ausgezeichnet werden.

Die Staatsorden werden am tschechischen Staatsgründungstag am 28. Oktober überreicht. Zeman hatte Michael Häupl Ende vergangenen Jahres bei dessen Besuch in Prag empfangen. Vor drei Jahren erhielt der frühere österreichische Bundeskanzler Franz Vranitzky schon den Orden des Weißen Löwen.