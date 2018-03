Präsident Zeman ehrt Nuntius Leanza mit Masaryk-Orden

Präsident Miloš Zeman hat den apostolischen Nuntius Giuseppe Leanza mit dem Tomáš-Garrigue-Masaryk-Orden ausgezeichnet. Er übergab dem Boten des Vatikans die zweithöchste Auszeichnung des Landes am Mittwoch bei einem feierlichen Zeremoniell auf der Prager Burg. Leanza feierte Anfang Januar seinen 75. Geburtstag und wird deshalb seinen Posten als Nuntius an einen jüngeren Würdenträger abtreten. Sein Nachfolger soll noch in diesem Jahr bestimmt werden.

Leanza bekam die Auszeichnung für seine großartigen Verdienste bei der Entfaltung von Demokratie, Humanität und Menschenrechten. In Tschechien vertritt er den Vatikan seit Oktober 2011. In diese Funktion wurde er von Papst Benedikt XVI. ernannt.