Posselt kritisiert „Attacken“ tschechischer Politiker auf Merkel

Der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt hat die „Attacken“ tschechischer Politiker auf Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert. Ein Teil des Establishments in Tschechien steuere auf die kommunistische Vergangenheit zu, so Posselt in einer Presseerklärung, die er der tschechischen Presseagentur ČTK schickte. Er bedankte er sich bei Merkel dafür, dass sie die Nachkriegsvertreibung verurteilt habe.

Die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung in Berlin ist in Tschechien auf scharfe Kritik gestoßen. Für Empörung sorgte die Aussage Merkels, dass es für Vertreibung „weder eine moralische noch eine politische Rechtfertigung“ gegeben habe.