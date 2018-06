Polizei führt Razzien in Prager Krankenhäusern durch

Die Staatsanwaltschaft hat fünf Personen und eine Firma wegen der Korruption und weiterer Straftaten beschuldigt. Die Ermittlungen betreffen Lieferungen für die Prager Krankenhäuser Na Františku und Bulovka. Dies teilte die Obere Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Prag mit.

Die Polizei führte am Donnerstag Razzien in den beiden Klinken sowie an weiteren Stellen durch. Dabei wurde František Novák festgenommen, der im April mit der Leitung des Bulovka-Krankenhauses beauftragt wurde. Damals wurde die Chefin der Klinik Andrea Vrbovská wegen des Verdachts abberufen, unter dem Einfluss der Lobbying-Gruppen zu stehen.