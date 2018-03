Polizei führt in zwei Ministerien Razzien wegen öffentlicher Aufträge durch

Das Verteidigungs- und das Innenministerium in Prag bekamen am Dienstag unangenehmen Besuch. Ab den frühen Morgenstunden war die Polizei in ihren Gebäuden zugegen. Sie überprüfte ausgewählte öffentliche Aufträge, die beide Ressorts betreffen. Die Razzien wurden von Vertretern der Oberen Staatsanwaltschaft beaufsichtigt.

Bei beiden Einsätzen arbeiteten Angehörige der Militärpolizei und der Zentrale gegen organisiertes Verbrechen zusammen. Details zu den Razzien wurden nicht bekanntgegeben. Jan Šmíd, der Sprecher der Militärpolizei, bestätigte jedoch, dass sich beide Einsätze auf mehrere öffentliche Aufträge der letzten Jahre im IT-Bereich beziehen.