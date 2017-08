Die tschechische Polizei hat die untere Parlamentskammer in Prag aufgefordert, die Abgeordneten Andrej Babiš und Jaroslav Faltýnek (beide Ano-Partei) für eine Strafverfolgung freizugeben. Dazu müsste ihnen per Abstimmung ihre politische Immunität entzogen werden, bestätigte via Twitter Abgeordnetenhauschef Jan Hamáček (Sozialdemokraten). Zu den Hintergründen des polizeilichen Ersuchens erklärte die Sprecherin der Prager Staatsanwaltschaft, dass der Antrag mit der Causa um den mutmaßlichem Fördergeldbetrug beim Bau des Luxusressorts Čapí Hnízdo (Storchennest) zusammenhinge. In dem Fall sei bisher noch niemand angeklagt, ergänzte die Sprecherin. Der Mandats- und Immunitätsausschuss des Parlaments wird sich am 18. August mit dem Antrag befassen. Das Abgeordnetenhaus selbst werde sich auf ihrer nächsten Sitzung am 5. September mit dem Antrag auseinandersetzen, informierte Hamáček.

Die Spitzenpolitiker des Landes reagierten überwiegend zurückhaltend auf den Antrag zur Aufhebung der Immunität von Babiš und Faltýnek. Die Mehrzahl von ihnen wolle sich erst im Detail mit dem polizeilichen Ersuchen vertraut machen. Der Parteichef der Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala, forderte hingegen, dass sich die beiden führenden Ano-Politiker der Strafverfolgung stellen und ihr Abgeordnetenmandat niederlegen sollten.