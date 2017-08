Die tschechische Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus soll angeblich Visa an Vertraute von Machthaber Baschar-al-Assad verteilen. Dies schreibt das Polit-Magazin Respekt in seiner aktuellen Ausgabe. Insgesamt habe der Stab von Botschafterin Eva Filipi über 300 Visa an syrische Bürger für Tschechien und den Schengenraum erteilt. Davon sollen rund 95 an enge Vertraute von Präsident Assad oder an hohe Funktionäre des Regimes gegangen sein. Sollte die Botschaft auch Visa an mutmaßliche Kriegsverbrecher erteilt haben, würde dies laut Respekt gegen bestehende Abmachungen zwischen der EU und den USA verstoßen haben. Ob dies tatsächlich der Fall gewesen sei, konnte das Magazin jedoch nicht bestätigen.

Das Außenministerium in Prag wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Die Botschaft habe weiterhin große Bedeutung für den Dialog mit Damaskus, so das Ressort. Tschechien ist der letzte westliche Staat mit einer Vertretung in dem Bürgerkriegsland.