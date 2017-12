Politiker kritisieren Programmerklärung der Regierung

Oppositionspolitiker haben auf die Programmerklärung der Minderheitsregierung von Andrej Babiš (Ano-Partei) am Montagabend sehr skeptisch reagiert. Der Parteichef der Sozialdemokraten Milan Chovanec bezeichnete den Plan, 210 Kilometer Autobahnen zu bauen, als ein schönes Märchen. Gegenüber dem Nachrichtenserver Novinky.cz erklärte er, die Programmerklärung sei eine stilistische Übung ohne klare Zahlen. Über die Pläne des Kabinetts im Bereich Verkehr ist auch der Chef der Piratenpartei Ivan Bartoš erstaunt. Er erinnerte daran, dass derselbe Verkehrsminister in den vergangenen Jahren keine Straßen habe bauen lassen.

Der Vorsitzende der konservativen Partei Top 09 Jiří Pospíšil erklärte, dass Babiš ein Kabinett zusammengestellt habe, das in Wirklichkeit nicht in der Lage sein wird, etwas Bedeutendes durchzusetzen. Denn es sei nicht zu erwarten, dass es das Vertrauen des Abgeordnetenhauses erlangen werde, so der Parteichef.