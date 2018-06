Poche hält Streit mit Präsident Zeman nicht für abgeschlossen

Der sozialdemokratische Europaabgeordnete Miroslav Poche soll in einigen Tagen als politischer Sekretär im Außenministerium angestellt werden. Er werde als Chef des Beraterteams des Ministers tätig sein, wie er am Donnerstag mitteilte. Poche betonte jedoch, er halte den Streit mit dem Staatspräsidenten, der ihn zum Außenminister nicht ernannt hat, nicht für eine abgeschlossene Angelegenheit. Er wolle Präsident Miloš Zeman überzeugen, dass er kein Amateur sei, so der Sozialdemokrat.

Poche wurde von den Sozialdemokraten für den Außenministerposten in dem neuen Minderheitskabinett nominiert. Zeman lehnte es ab, ihn zum Chef des Ressorts zu ernennen. Als Grund nannte der Präsident Poches Haltung zur Migration. Poche unterstützte bei der Präsidentenwahl zu Jahresbeginn Zemans Gegner Jiří Drahoš.