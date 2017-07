Die Weltranglisten-Dritte, Karolína Plíšková aus Tschechien, hat sich am Samstag den Sieg beim Aegon-International-Turnier im südenglischen Eastbourne erkämpft. Sie besiegte dazu die aktuell zwölftplatzierte Dänin Caroline Wozniacki mit 6:4 und 6:4. Für Plíšková war das Turnier in Eastbourne die letzte Vorbereitung vor Wimbeldon. Das letzte Mal gewann 1998 mit Jana Novotná eine Tschechin in Eastbourne.