In Prag startet an diesem Mittwoch zum dritten Mal das Festival Sculpture Line. Den ganzen Sommer über werden dabei Skulpturen teils anerkannter und internationaler Bildhauer auf Straßen und Plätzen sowie in öffentlichen Gebäuden ausgestellt. Das Festival findet aber erstmals auch in neun weiteren tschechischen Städten statt.

Ab 15. Juni begleitet zudem eine Ausstellung in der Prager Galerie Mánes das Festival. Dabei werden Workshops, Vorträge und ein Programm für Kinder angeboten.