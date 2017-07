Die Autohersteller in Tschechien haben einen neuen Rekordwert erreicht. In der ersten Jahreshälfte produzierten die drei großen Pkw-Hersteller des Landes etwas mehr als 756.000 Fahrzeuge. Das sind 5,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Wachstumstempo ist damit leicht zurückgegangen. Zwar konnten Škoda Auto und Hyundai weiter zulegen, das Konsortium TPCA (Toyota, Peugeot und Citroën) drosselte hingegen seine Produktion. Der Pkw-Absatz auf dem tschechischen Markt stieg um fast zehn Prozent. Aber auch der Export habe sich erhöht, gab der Verband der Automobilindustrie am Donnerstag bekannt.