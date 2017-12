Piraten wollen Ehe für alle durchsetzen

Die Piraten im tschechischen Parlament bereiten einen Gesetzesentwurf vor, der homosexuellen Paaren eine vollwertige Eheschließung ermöglicht. Dies bestätigte Piraten-Chef Ivan Bartoš auf einem Seminar der Partei, wie am Samstag das Nachrichtenportal novinky.cz berichtete. Es könne nicht sein, dass die Ehe für alle in Tschechien als liberalem Land zurückgehalten werde, so Bartoš. Eine sogenannte Ehe für alle würde demnach auch die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare ermöglichen,

Bisher ist in Tschechien nur eine sogenannte Verpartnerung von homosexuellen Paaren vorgesehen. Eine Adoption von Kindern ist nur über Umwege gestattet.