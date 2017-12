Piraten klagen vor Verfassungsgericht gegen Vorratsdatenspeicherung

Die Piratenpartei klagt vor dem Verfassungsgericht gegen die Vorratsdatenspeicherung. Insgesamt 58 Abgeordnete auch von fünf weiteren Parteien fordern das Gericht auf, bestimmte Passagen in einigen Gesetzen streichen zu lassen. Die Sammlung von Daten über Telefon- und Internetverbindungen helfe in der Praxis nur wenig bei der Aufklärung von Verbrechen, sagte der Piraten-Abgeordnete Mikuláš Ferjenčík am Mittwoch. Außerdem widerspreche sie den Urteilen des Europäischen Gerichtshofes.

Laut den offiziellen Angaben hat die tschechische Polizei im vergangen Jahr 470.000 Mal Telekommunikationsdaten angefordert.