Die Ministerin für Arbeit und Soziales, Michaela Marksová (Sozialdemokraten), könne die bisher nicht genutzten Reserven ihres Ressorts für Lohnerhöhungen bei Sozialdienstleistern verwenden. Dies gab am Mittwoch Finanzminister Ivan Pilný (Ano) bekannt. Konkret gehe es um eine Summe von 822 Millionen Kronen (ca.31,6 Millionen Euro), die Marksová für den genannten Zweck an die Kreisverwaltungen weiterreichen könne, ergänzte Pilný. Die Arbeits- und Sozialministerin aber hatte in einem früheren Gespräch mit Pilný bekundet, dass die bisher nicht genutzten Finanzmittel bei ihrem Ministerium verbleiben sollten. Die Entscheidung über die Verwendung der Gelder liege ganz allein bei ihr, bestätigte Pilný.