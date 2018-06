Pianist Rabinovich tritt zum ersten Mal in Ostrava auf

Der renommierte israelische Klaviervirtuose Roman Rabinovich tritt am Montagabend zum ersten Mal in Ostrava / Ostrau auf. Beim Internationalen Leoš-Janáček-Festival spielt der Pianist Janáčeks Komposition „Im Nebel“. Dies teilte Festivalsprecher Jaromír Javůrek mit. Rabinovich komme nach Ostrava, um seine Virtuosität zu zeigen, an die Gründung Israels vor 70 Jahren zu erinnern und Leoš Janáček zu huldigen, sagte der Sprecher.

Rabinovich erklärte, er habe zuvor Tschechien schon besucht, auf das Leoš-Janáček-Festival freue er sich jedoch sehr. Denn seine Musik habe ihn immer begeistert, so der Pianist. Neben Janáčeks Werk wird Rabinovich in der tschechischen Premiere seine eigene Komposition „Memory Box“ spielen. Auf dem Programm des Konzerts stehen zudem die Klaviersonate D-dur von Joseph Haydn und die Ballade für Klavier von Fryderyk Chopin.

Das Leoš-Janáček-Festival begann am 21. Mai und dauert bis 1. Juli.