Pferdesport: Krachtovíl auf No Time To Loose gewinnt Steeplechase

Das Pferderennen der berühmten Pardubitzer Steeplechase gewann in diesem Jahr der achtjährige Hengst No Time To Loose des tschechischen Rennstalls Paragan mit Jockey Jan Kratochvíl im Sattel. Auf dem 6900 Meter langen Parcours überquerten Kratochvíl und sein Pferd als Erste die Ziellinie, mit anderthalb Längen Vorsprung auf den französischen Walach Urgent de Gregaine, geritten von Felix de Giles.

Das Siegerpferd wird von der Jockey-Legende Josef Váňa trainiert. Der 64-Jährige hat die Steeplechase als Aktiver acht Mal gewonnen. Als Trainer verbuchte er nun bereits seinen zehnten Erfolg.