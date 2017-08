Petřín-Turm in Prag leuchtet in Farben der spanischen Nationalflagge

Zum Andenken an die Opfer des Terroranschlags in Barcelona hat der Aussichtsturm auf dem Petřín-Hügel in Prag in der Nacht zum Samstag in Farben der spanischen Nationalflagge geleuchtet. Am Gebäude der spanischen Botschaft in Prag wurden die Flaggen auf Halbmast gezogen. Sie hat sich damit der dreitägigen Staatstrauer angeschlossen, die für Spanien ausgerufen wurde.

Am Donnerstagnachmittag waren mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und rund 100 weitere verletzt worden, als ein Lieferwagen auf einer Flaniermeile Barcelonas in die Menge fuhr.