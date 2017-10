Nach einem Wahl-Krimi steht der Vojtěch Petráček als neuer Rektor der Technischen Universität Prag (ČVUT) fest. Mit 23 von 45 Stimmen im Senat der Hochschule konnte sich der Kernphysiker im fünften Wahlgang gegen Amtsinhaber Petr Konvalinka durchsetzen.

Der 53-jährige lehrt seit 2009 an der ČVUT, darunter war er unter anderem an der Universität Heidelberg beschäftigt. Petr Konvalinka leitete die Technische Universität in Prag seit 2014.