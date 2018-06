Personenwechsel in Ministerposten

Fünf Minister der jetzigen geschäftsführenden Regierung Andrej Babiš (Ano) werden durch sozialdemokratische Ressortleiter abgelöst. Die Sozialdemokraten sollen die Spitzenposten im Außen-, Arbeits-, Agrar-, Innen- und Kulturministerium besetzen.

Zudem werden Personenwechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums, des Industrie- und Handelsministeriums und des Justizministeriums durchgeführt. Nach der Verteidigungsministerin Karla Šlechtová hat auch Industrieminister Tomáš Hüner am Freitag bestätigt, Premier Babiš werde in für den Ministerposten in der neuen Regierung nicht vorschlagen. Justizminister Robert Pelikán hat sich aufgrund der Meinungsunterschiede zwischen ihm und der Partei Ano selbst für den Rückzug aus der Politik entschieden.