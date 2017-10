Persönlichkeiten unterstützen Papst in seinen Standpunkten

Mehrere Persönlichkeiten haben den offenen Brief zur Unterstützung von Papst Franziskus unterzeichnet. Den Brief initiierte der Religionsphilosoph und Professor der Prager Karlsuniversität Tomáš Halík. Er reagiert mit dem Schreiben auf die Kritik des Papstes aus den Reihen der konservativen Katholiken. Unter den Signataren des Briefs sind Theologen, Bischöfe und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus 13 Ländern. Sie bringen ihre Dankbarkeit für den mutigen und theologisch verantwortungsbewussten Stil des päpstlichen Dienstes zum Ausdruck. Über den Brief informierte Halík am Dienstag die tschechische Nachrichtenagentur ČTK.

Unter den Unterzeichnern des Briefs ist der Prager Bischof Václav Malý sowie weitere Persönlichkeiten aus den kirchlichen und akademischen Kreisen.