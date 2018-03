PEN-Klub übt Kritik an Präsident Zeman

Die tschechische Filiale des internationalen PEN-Klubs hat Kritik an dem Staatspräsidenten Miloš Zeman geübt. Grund dafür sind Aussagen des Präsidenten über die Medien in seiner Amtseintrittsrede am vergangenen Donnerstag. Der PEN-Klub bezeichnet Zemans Kritik an Medien als Angriff auf die Wortfreiheit. Er fordert das Staatsoberhaupt auf, sich dafür zu entschuldigen.

In seiner Ansprache nach dem Eid für seine zweite Amtszeit beschuldigte Zeman einige Zeitungen und Zeitschriften der Manipulation mit Fakten. Dem öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen warf Zeman Einseitigkeit und Unausgewogenheit vor.