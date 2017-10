Parlamentswahl: Tschechen im Ausland gehen ab Donnerstag zu Urnen

Für die im Ausland lebenden Tschechen beginnen bereits am Donnerstag die Parlamentswahlen. Ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit öffnen die Wahllokale in Brasilien und Argentinien. Eine Stunde später sind auch Tschechen im Osten der USA und Kanadas sowie auf Kuba an die Wahlurnen gerufen. Die Wahllokale schließen erst am Samstagvormittag.

Insgesamt sind 9000 Tschechen im Ausland in den Wählerverzeichnissen registriert. Ihnen stehen 108 Wahllokale weltweit zur Verfügung, meist in tschechischen Botschaften und Konsulaten. In Tschechien selbst beginnen die Wahlen am Freitag um 14 Uhr und dauern bis 14 Uhr am Samstag.