Parlamentsausschuss empfiehlt Aufhebung der Immunität von Ano-Chef Babiš

Der Immunitätsausschuss des tschechischen Parlaments empfahl am Mittwoch die Aufhebung der Immunität von zwei Abgeordneten der Partei Ano, von Parteichef Andrej Babiš und Fraktionschef Jaroslav Faltýnek. Das teilte die Vorsitzende des Gremiums, Miroslava Němcová, mit. Damit wäre der Weg frei, Anklage wegen des Verdachts des Betrugs bei EU-Subventionen zu erheben. Die Abgeordneten sollen bereits in einer Woche in der Angelegenheit abstimmen.

Der von Babiš gegründeten Firmenholding Agrofert wird vorgeworfen, für den Bau eines Wellnessresorts durch eine Finte EU-Subventionen für kleinere und mittlere Unternehmen erhalten zu haben. Bei Agrofert handelt es sich um einen der größten Konzerne des Landes. Babiš bestritt die Vorwürfe und witterte ein Komplott vor den bevorstehenden Wahlen. Einer aktuellen Umfrage zufolge liegt die Ano-Partei in der Wählergunst mit 26,5 Prozent weiter vorn. Im Frühjahr aber lagen die Umfragewerte noch bei über 30 Prozent. Gewählt wird in Tschechien am 20. und 21. Oktober.