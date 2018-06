Ozzy Osbourne im Rahmen seiner Abschiedstournee in Prag

Die Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne tritt am Mittwochabend bei einem Konzert in Prag auf. Osbourne kommt im Rahmen seiner Abschiedstournee „Farewell World Tour“ in die tschechische Hauptstadt. Zugleich feiert er sein 50. Bühnenjubiläum, 1968 begann er als Sänger bei der späteren Band Black Sabbath.

Das Konzert beginnt um 21 Uhr auf dem Messegelände im Stadtteil Letňany. Im Vorprogramm treten dort ab 16 Uhr bereits Lords of Black, der US-amerikanische Sänger Jonathan Davis sowie Hollywood Vampires auf.