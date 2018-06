Orchester des Tschechischen Rundfunks tritt in Japan auf

Das Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks (SOČR) wird nach drei Jahren erneut in Japan aufspielen. Der Prager Philharmonische Chor (PFS) wiederum wird demnächst in der Schweiz und in Österreich auftreten. Das Rundfunkorchester gastiert bereits seit dem 18. Juni im Land der aufgehenden Sonne, es kommt am 9. Juli nach Tschechien zurück. Der Chor wird vom 29. Juni bis 13. Juli beim Festival in St. Gallen singen, in Bregenz macht er vom 19. Juli bis 20. August Station. Das gaben die medialen Vertreter beider Klangkörper am Montag bekannt.

Die 85 Mitglieder des Rundfunkorchesters geben unter der Leitung von Chefdirigent Ondrej Lenárd insgesamt 13 Konzerte in Japan, unter anderem in der Tokioter Suntory Hall, der Symphony Hall von Osaka und Fukuoka sowie der City Hall von Nagoya.