Opposition zum Entwurf für Erweiterung der Militäreinsätze im Ausland

Die Oppositionsabgeordnete verlangen, dass die Aufstockung der Zahlen der Soldaten, die sich an den Einsätzen im Ausland in den nächsten zwei Jahren beteiligen werden, erst ein Regierungskabinett dem Unterhaus vorlegen sollte, das das Vertrauen des Abgeordnetenhauses genießen wird. Das sagten die Vertreter der Bürgerdemokraten, der Partei Top 09 und der Piraten am Donnerstag auf der Sitzung des Verteidigungsausschusses des Abgeordnetenhauses. Auch die Christdemokraten vertreten dieselbe Meinung.

Die Erweiterung der Militäreinsätze wird von der Partei Freiheit und direkte Demokratie kritisiert. Die Kommunisten lehnen Jahre lang die Auslandseinsätze ohne UN-Mandat ab. Die geschäftsführende Verteidigungsministerin Karla Šlechtová (parteilos) unterbreitete den Vorschlag, die Zahl der in Afghanistan, im Irak und in Mali stationierten Soldaten noch in diesem Jahr um etwa 270 aufzustocken.