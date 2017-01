Nachrichten Opposition zieht wegen Immissionsschutzgesetz vor Verfassungsgericht

20-01-2017 14:09 | Till Janzer

Die konservative Opposition klagt vor dem Verfassungsgericht gegen das neue Immissionsschutzgesetz. Die Parteien TOP 09 und ODS wenden sich dabei vor allem gegen einen Passus, der den Behörden erlaubt, Heizkessel zu kontrollieren. Der Passus ist eine Reaktion darauf, dass die Haushalte in Tschechien aus Spargründen zunehmend mit luftverschmutzendem Material heizen. Dass die Heizkessel-Kontrollen auch ohne vorherigen Gerichtsbeschluss erfolgen können, verstößt aber laut Oppositionspolitikern gegen die Verfassung,. Umweltminister Richard Brabec (Partei Ano) beteuerte, er habe sich im Vorfeld mit Verfassungsexperten beraten.

Fußball: Ivanschitz wechselt zu Viktoria Pilsen 20-01-2017 14:33 | Till Janzer Der ehemalige österreichische Nationalspieler Andreas Ivanschitz wechselt zum tschechischen Fußball-Meister Viktoria Pilsen. Man habe sich auf die Vertragsbedingungen geeinigt, teilte Spielerberater Pavel Zíka mit. Demnach soll sich Ivanschitz bereits am Freitag dem Wintertraining der Pilsner in Spanien anschließen. Der Verein selbst hat dies nicht bestätigt. Laut Zíka muss der 33-jährige Mittelfeldspieler noch den Gesundheitscheck absolvieren, bevor der Vertrag unterschrieben werde.



Andreas Ivanschitz war zuletzt in den USA bei Seattle unter Vertrag. Seine Profikarriere begann er bei Rapid Wien. Von 2009 bis 2013 war Ivanschitz beim deutschen Bundesligaklub Mainz 05. Dabei kam er auf 104 Einsätze und erzielte 22 Tore.

Das Wetter am Samstag, 21. Januar 20-01-2017 14:14 | Till Janzer Am Samstag ist es in Tschechien meist sonnig. Nur in Nordost- und Südböhmen kann sich auch über den Tag eine Nebeldecke halten. Vereinzelt ist dann leichter Schneefall möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -6 bis -2 Grad Celsius, unter Nebel nur bis -9 Grad. In Höhenlagen um 1000 Meter leichter Frost.

Drei Tote nach Unfall an Bahnübergang in Westböhmen 20-01-2017 13:57 | Till Janzer Beim Zusammenstoß eines Reisezugs mit einem Auto sind in Westböhmen drei Menschen ums Leben gekommen. Die Lokomotive erfasste das Fahrzeug am Freitag an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Gemeinde Vejprnice bei Plzeň / Pilsen und schleifte es über 150 Meter mit. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Pilsen und Furth im Wald in der Oberpfalz war wegen der Bergungsarbeiten für mehr als drei Stunden unterbrochen. 2016 ist es zu 175 Kollisionen an tschechischen Bahnübergängen gekommen. Dabei starben 45 Menschen.

Ex-Außenminister Kinkel: Deutsch-tschechische Beziehungen auf solidem Fundament 20-01-2017 12:58 | Till Janzer Die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen stehen auf einem „soliden Fundament“. Dies sagte der frühere bundesdeutsche Außenminister Klaus Kinkel am Donnerstag bei einer Rede in Prag. Zugleich kritisierte er die „kategorische Ablehnung verbindlicher EU-Flüchtlingsquoten“ durch die tschechische Regierung. Dies habe zu einer gewissen Eintrübung geführt, so der 80-jährige FDP-Politiker. Kinkel sprach bei einem Festakt der Friedrich-Naumann-Stiftung zum 20-jährigen Bestehen der Deutsch-Tschechischen Erklärung. Er selbst hatte am 21. Januar 1997 die Erklärung zusammen mit Bundeskanzler Helmut Kohl für die deutsche Seite unterschrieben.

Tennis: Fed-Cup-Team mit Plíšková, Strýcová, Šafářová und Siniaková 20-01-2017 11:11 | Markéta Kachlíková Für den Auftakt des tschechischen Fed-Cup-Teams gegen Spanien hat Team-Kapitän Petr Pála die Nominierung bekanntgegeben. Karolína Plíšková und Barbora Strýcová sollen das tschechische Team führen. Nach einer gesundheitlich bedingten Pause im vergangenen Jahr schließen sich ihnen Lucie Šafářová und überhaupt zum ersten Mal auch die 20-jährige Kateřina Siniaková an. Pála gab dies am Freitag bei den Australian Open in Melbourne bekannt. Die Begegnung findet am 11. und 12. Februar in Ostrava / Ostrau statt.

Umweltminister: Senatsentwurf des Naturschutzgesetzes gefährdet Nationalparks 20-01-2017 10:30 | Markéta Kachlíková Umweltminister Richard Brabec (Partei Ano) hat die Änderungen des Senat am neuen Gesetz über den Naturschutz kritisiert. Die Änderungen gefährdeten den Fortbestand der Nationalparks, so der Minister. Laut Brabec degradiert der Entwurf die Nationalparks zu Gebieten mit wesentlich geringerem Schutzstatus als bisher. Der Minister forderte daher das Abgeordnetenhaus, den Senatsentwurf abzulehnen und das Gesetz in seiner ursprünglichen Form zu billigen.

Ausstellung in Ústí zeigt deutsche Architektur in Böhmen 20-01-2017 10:14 | Markéta Kachlíková Eine Ausstellung über deutsche Architektur in den böhmischen Ländern von 1848 bis 1891 ist seit Donnerstag im Stadtmuseum von Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe zu sehen. Das größte Exponat ist das Museumsgebäude selbst. Es wurde vom Wiener Architekten Augustin Krumholz entworfen und war ursprünglich eine Schule mit einem prunkvollen Saal für die Sitzungen des Stadtrates. Die Ausstellung mit dem Titel „Ein fremdes Haus?“ läuft bis 16. April.

Smogalarm in den meisten Kreisen 20-01-2017 09:44 | Markéta Kachlíková Für die meisten Kreise Tschechiens und für Prag gilt Smogalarm. Wie das Hydrometeorologische Institut mitteilte, wurde der zulässige Zwölf-Stunden-Wert für die Feinstaubkonzentration überschritten, er liegt bei 100 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Im Bezirk Třinec in Mährisch-Schlesien gilt die Regulierungsstufe, einige Fabriken müssen daher ihren Betrieb drosseln.