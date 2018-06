Opposition kritisiert Ernennung der Regierung am Tag des Gedenkens an die Opfer des Kommunismus

Die Oppositionspolitiker des Bündnisses Stan, der Christdemokraten und der Piraten halten die Ernennung der ersten, von den Kommunisten unterstützten Regierung seit der Wende von 1989 am Tag des Gedenkens an die Opfer des Kommunismus für eine Verspottung der Verfolgten und Ermordeten. Das sagten die Abgeordneten dieser Parteien am Dienstag den Medien. Der Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček erklärte, das Datum sei so wegen den zeitlichen Möglichkeiten des Staatspräsidenten und des Premiers festgelegt worden.

Die Ernennung eines von den Kommunisten Regierungskabinetts am Tag des Gedenkens an die der Opfer des Kommunismus sei symbolisch, sagte der Stan-Vorsitzende Jan Gazdík. Der Chef der christdemokratischen Fraktion im Abgeordnetenhaus, Jan Bartošek, erinnerte daran, dass sich die Ano-Partei seit Monaten auf die Kommunisten und Okamuras Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ stützt. Er befürchte, dass sich eine derartige Regierung um die Opfer des Kommunismus gar nicht interessiere, so der Christdemokrat.