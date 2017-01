Nachrichten Opernstar Domingo wird im Ständetheater in Prag Mozarts Don Giovanni dirigieren

24-01-2017 08:57 | Martina Schneibergová

Der Opernstar und Dirigent Plácido Domingo wird am 27. und 29. Oktober im Prager Ständetheater konzertante Aufführungen von Mozarts Oper Don Giovanni dirigieren. Die Sondervorstellungen werden anlässlich des 230. Jahrestags der Uraufführung der Oper veranstaltet. Dies teilte der Sprecher des Opernensembles der Prager Nationaltheaters, Tomáš Bendl, am Montag mit.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

Premier Sobotka möchte Möglichkeiten der Smog-Bekämpfung überprüfen 24-01-2017 09:04 | Martina Schneibergová Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) möchte überprüfen lassen, wie der Staat die Möglichkeiten der Smog-Bekämpfung nutzt. Wenn das Umweltministerium neue Vorschläge vorlegen wird, wird sich das Regierungskabinett damit beschäftigen. Dies teilte Regierungssprecher Martin Ayrer am Montag mit. Die Smog-Situation herrscht in sieben Kreisen, in drei davon gilt die sogenannte Regulierungsstufe.

Opernstar Domingo wird im Ständetheater in Prag Mozarts Don Giovanni dirigieren 24-01-2017 08:57 | Martina Schneibergová Der Opernstar und Dirigent Plácido Domingo wird am 27. und 29. Oktober im Prager Ständetheater konzertante Aufführungen von Mozarts Oper Don Giovanni dirigieren. Die Sondervorstellungen werden anlässlich des 230. Jahrestags der Uraufführung der Oper veranstaltet. Dies teilte der Sprecher des Opernensembles der Prager Nationaltheaters, Tomáš Bendl, am Montag mit.

Ausstellung über berühmte Privatdetektive in Brno eröffnet 23-01-2017 18:47 | Martina Schneibergová Berühmte Privatdetektive wie Hercule Poirot oder Sherlock Holmes sind das Thema einer Ausstellung, die im Lustschloss der Familie Mitrovský in Brno / Brünn eröffnet wurde. Zu sehen sind unter anderem historische Kostüme oder zahlreiche Fotografien. Die Ausstellung wurde in der Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Fernsehen und dem Brünner Verein für die Polizeigeschichte zusammengestellt und ist bis 19. März zu sehen. Das Lustschloss ist vom Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Russische Flötistin Schiwitzkaja siegt bei Concertino Praga 23-01-2017 17:46 | Martina Schneibergová Die 16-jährige russische Flötistin Uljana Schiwitzkaja ist absolute Siegerin des Musikwettbewerbs Concertino Praga und Trägerin des Helena-Karásková-Preises. Der Wettbewerb für junge Musiker wurde vom Tschechischen Rundfunk zum 51. Mal veranstaltet. In diesem Jahr wurde er für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott ausgeschrieben. Auch in weiteren Kategorien waren russische Musiker erfolgreich: der Oboist Timofei Ichanow belegte den zweiten Platz und der Klarinettist Andrei Rjasanzew den ersten Platz. Unter den Fagottisten siegte Adam Plšek aus Tschechien. Die Preisträger werden bei einem Konzert am 9. Juni in Prag auftreten.

Europaabgeordnete: Urteil gegen Tschechen in Khartum vertagt 23-01-2017 17:28 | Martina Schneibergová Das Gericht in Khartum hat am Montag das Urteil gegen den Tschechen Petr Jašek vertagt, der im Sudan beschuldigt wurde, feindliche Aktivitäten gegen den Staat geplant zu haben. Das teilte der tschechische Europaabgeordnete Tomáš Zdechovský mit, der sich in Jašeks Fall eine Zeit lang engagiert. Jašek wurde 2015 im Sudan verhaftet. Den tschechischen Diplomaten zufolge wollte der Tscheche den sudanischen Christen helfen. Das Europäische Parlament stellte sich im Oktober vergangenen Jahres in einer Resolution auf die Seite des verhafteten Tschechen.

Präsident Zeman unterzeichnet umstrittenes Schulden-Gesetz 23-01-2017 15:44 | Martina Schneibergová Präsident Miloš Zeman hat am Montag den umstrittenen Gesetzentwurf über die Regeln der Budgetverantwortung unterzeichnet. Mit dem Gesetz werden Maßnahmen gegen eine übermäßige Verschuldung der Städte und Gemeinden festgelegt. Die Senatoren kritisierten das Gesetz, da es ihren Worten zufolge verfassungswidrig ist. Sie haben vor eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz einzureichen.

Verteidigungsministerium investiert 6,6 Milliarden Euro 23-01-2017 14:35 | Martina Schneibergová Das Verteidigungsministerium rechnet in den nächsten zehn Jahren mit Investitionen in Höhe von 180 Milliarden Kronen (6,6 Milliarden Euro). Mit 130 Milliarden Kronen (4,8 Milliarden Euro) davon werden die Bodentruppen finanziert. Noch in diesem Jahr möchte das Ministerium dem Regierungskabinett Aufträge für 26 Milliarden Kronen (962 Millionen Euro) zur Billigung vorlegen. Dies teilten Verteidigungsminister Martin Stropnický (Ano-Partei) und seine Mitarbeiter am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag mit.

Das Wetter am Dienstag, 24. Januar 23-01-2017 14:12 | Martina Schneibergová Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt mit Frostnebel. Vereinzelt schneit es leicht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -6 bis -2 Grad Celsius. In Lagen ab 1000 Meter werden -5 Grad Celsius erreicht.

Tschechien an der Modernisierung des Hafens Koper interessiert 23-01-2017 14:09 | Martina Schneibergová Tschechien ist an der Modernisierung des slowenischen Hafens Koper interessiert, weil er neue Möglichkeiten für tschechische Exporteure bieten könnte. Das sagte der tschechische Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) am Montag nach dem Treffen mit seinem slowenischen Amtskollegen Miro Cerar. Über eine konkrete Teilnahme tschechischer Firmen am Umbau des Hafens wurde Sobotka zufolge noch nicht entschieden. Sobotka und Cerar erinnerten in Prag zudem an den slowenischen Architekt Jože Plečnik. Der Architekt habe mit seinem Schaffen Tschechien und Slowenien verbunden, so Sobotka. Cerar erklärte, dass die beiden Länder daran zusammenarbeiten, dass Plečniks Bauwerke, darunter auch die Herz-Jesu-Kirche in Prag, in die Weltkulturerbeliste der Unesco eingetragen werden. Jože Plečnik ist vor 60 Jahren gestorben.