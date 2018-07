Openairfestival Rock for People mit The Prodigy

Auf dem ehemaligen Militärflugplatz bei Hradec Králové / Königgrätz hat am Mittwoch das 24. Openairfestival Rock for People begonnen. Bis zum Samstag können die Besucher fast 100 Konzerte und weitere Veranstaltungen erleben.

Hauptstar des Festivals ist die britische Band The Prodigy, sie spielt am Donnerstagabend. Zudem sind unter anderem The Kooks und The Vaccines zu hören. Rock for People ist eines der größten Rockfestivals in Tschechien. Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter insgesamt etwa 25.000 Besucher gezählt.