Ondráček: Sicherheitspolitik als Grund für Enthaltung bei Vertrauensfrage

Er könne sich nicht mit der geplanten Sicherheitspolitik der Regierung identifizieren. So erklärte der kommunistische Abgeordnete Zdeněk Ondráček seine Abwesenheit bei der Vertrauensabstimmung über die Regierung am Mittwoch. Die Kommunisten unterstützen ansonsten einstimmig die Koalition aus Partei Ano und Sozialdemokraten.

Der Schritt Zdeněk Ondráčeks traf in den Führungskreisen der Kommunisten auf Unverständnis. Dies vor allem, da der Ex-Polizist niemanden von seiner Entscheidung unterrichtet hatte. Ondráček sollte seine Mitarbeit in der Parteiführung überdenken, so Kommunisten-Chef Vojtěch Filip.