Ombudsfrau kritisiert Zustände in tschechischen Polizeizellen

Ombudsfrau Anna Šabatová hat die Zustände in tschechischen Polizeizellen und das Vorgehen bei Durchsuchungen kritisiert. Verhaftete würden erniedrigt und nicht ausreichend mit ihren Rechten bekanntgemacht, so Šabatová am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Brno / Brünn. Laut der Ombudsfrau sollte eine einheitliche Richtlinie für Durchsuchungen entstehen. Zudem müssten automatisch beispielsweise Toilettenpapier und Zahnbürste ausgegeben werden.

Das Amt der Ombudsfrau hatte in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 47 Zellen auf 14 Polizeistationen kontrolliert. Die Ergebnisse hat Ombudsfrau Šabatová den eigenen Angaben nach auch Polizeipräsident Tomáš Tuhý zugeschickt.