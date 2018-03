Olympisches Komitee eröffnet Debatte über Neufassung der Nationalhymne

Das Tschechische Olympische Komitee will eine Debatte über die Neufassung der tschechischen Nationalhymne initiiert. Am Mittwoch wurden drei neue Versionen der Nationalhymne in Prag vorgestellt. Diese wurden von dem Gegenwartskomponisten Miloš Bok im Auftrag des Olympischen Komitees komponiert.

Laut den Initiatoren sollte die Nationalhymne selbstbewusster, kraftvoller klingen und den Patriotismus stärker zum Ausdruck bringen. Sie könnte auch zwei Strophen haben, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, sagte der Vorsitzende des Tschechischen Olympischen Komitees, Jiří Kejval, am Mittwoch.