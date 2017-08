Das Olmützer Erzbistum hat im Streit um den Besitz des Blumengartens in Kroměříž / Kremsier eine Klage erhoben. Der Blumengarten bilde einen Komplex mit dem Barockschloss sowie dem Schlosspark, die im Rahmen der Restitutionen an die katholische Kirche zurückgegeben worden seien, begründete ein Sprecher des Erzbistums den Einspruch. Im Falle des Blumengartens hat ein Gericht im Jahr 2016 entschieden, er soll in der Hand des Staates bleiben. Das Schloss, der Schlosspark sowie der Blumengarten gehören zum Unesco-Weltkulturerbe.