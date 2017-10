Olmütz hat nach fast 30 Jahren neue Weihbischöfe

Zwei neue Weihbischöfe wurden am Samstag in der Kathedrale des heiligen Wenzel in Olomouc / Olmütz geweiht. Antonín Balser und Josef Nuzík wurden im Juli von Papst Franziskus ernannt. Hauptkonsekrator der Weihe war der Olmützer Erzbischof Jan Graubner. An der Weihe nahmen etwa 2000 Gläubige sowie Bischöfe aus Tschechien, der Slowakei, Polen und Deutschland teil.

Eine Bischofsweihe fand in Olmütz zuletzt 1990 statt. Damals wurde der jetzige Erzbischof von Olmütz Jan Graubner sowie Weihbischof Josef Hrdlička geweiht. Graubner wurde 1992 zum Erzbischof erhoben, Hrdlička erreichte im Februar dieses Jahres das Alter von 75 Jahren und wurde des Amtes nach dem Kirchenrecht enthoben.

Ein Weihbischof beziehungsweise Auxiliarbischof ist dem Weihegrad nach ein Bischof. Er leitet jedoch keine Diözese, sondern ist einem Diözesanbischof als Helfer bei den bischöflichen Funktionen zugeordnet.