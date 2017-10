Österreichs Kanzlerschaftsanwärter Kurz erteilt Absage an Visegrád

Der österreichische Kanzlerschaftsanwärter Sebastian Kurz hat kein Interesse an einem möglichen Beitritt Österreichs zur Visegrád-Gruppe. Er sehe sein Land als Brückenkopf der Union, sagte der ÖVP-Chef am Donnerstag in Brüssel.

Kurz strebt seinen Worten nach „eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland, Frankreich und weiteren Staaten“ an. Zugleich wolle er einen guten Kontakt nach Osteuropa, um die Spannungen in der Europäischen Union zu reduzieren. Einen Beitritt zu Visegrád bedeute dies jedoch nicht, so der Wahlsieger vom vergangenen Sonntag.

Zur Visegrád-Gruppe gehören Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn. Kurz´ harte Haltung in der Flüchtlingspolitik hatte Spekulationen genährt, Österreich könnte mit den Visegrád-Vier paktieren.