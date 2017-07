Er sei sehr erfreut gewesen über den herzlichen Empfang in Prag und Budapest, so der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen gegenüber der Presseagentur APA. das liege unter anderem daran, dass Österreich ein zuverlässiger Investor in den Ländern sei, der gekommen ist um zu bleiben, so das Staatsoberhaupt. Vorschlägen, der Visegrád-Gruppe beizutreten, erteilte Van der Bellen jedoch eine Absage. Österreich sei in seinen Positionen in Europa nicht isoliert, weshalb kein Anlass zum Beitritt zu der Vierer-Gruppe bestehe, so der Ex-Grüne.