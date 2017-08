Österreichische Post steigt in Tschechien ein

Die Österreichische Post AG ist in den tschechischen Markt eingestiegen. Die AG hat einen Anteil von 31,5 Prozent an der tschechischen Speditionsfirma In Time Spedice übernommen. Die Firmen führten dies in einem Pressebericht mit, ohne weitere Details zur Transaktion zu nennen.

Die Österreichische Post AG hat zahlreiche nationale und internationale Beteiligungen in 12 Ländern Europas. Die Firma In Time wurde 1990 als die erste private Versandfirma in der Tschechischen Republik gegründet.