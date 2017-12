Österreichische Bundesländer wollen gegen Ausbau des AKW Dukovany protestieren

Die österreichischen Bundesländer planen eine Stellungnahme gegen den Ausbau des tschechischen Atomkraftwerks Dukovany. Diese soll bis 15. Januar an das Umweltministerium in Prag übermittelt werden, wie der ORF am Samstag berichtete. Das Atomkraftwerk Dukovany liege nur 32 Kilometer von der Grenz entfernt und gefährde Österreich bei einem Unfall, sagte der niederösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Der Protest der neun österreichischen Länder richtet sich auch dagegen, dass vor kurzem die Laufzeit der Blöcke drei und vier in dem Atomkraftwerk verlängert wurden. Vor der Laufzeitverlängerung habe man mehrere Milliarden Kronen in die Sicherheit des AKW investiert, schrieb der Energiekonzern ČEZ, der Dukovany betreibt, in einer Erklärung.