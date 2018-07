OECD-Generalsekretär stellt Wirtschaftsaussichten für Tschechien vor

Der Generalsekretär der OECD, Ángel Gurría, will am Sonntag in Prag die Wirtschaftsaussichten für Tschechien vorstellen. Präsentiert werden soll eine Studie zur wirtschaftlichen Leistung des Landes sowie zum Stand des Umweltschutzes.

Abgesehen davon stehen für den Mexikaner Treffen mit Premier Andrej Babiš sowie weiteren Vertretern aus Politik, Wirtschaft und von Gewerkschaften auf dem Programm. Tschechien ist seit 1995 Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.