ODS: Zeman interpretiere kreativ die Verfassung

Präsident Miloš Zeman interpretiere kreativ die Verfassung zu Gunsten von Ano-Parteichef Andrej Babiš. Die Demokratische Bürgerpartei (ODS) führte es am Freitag in Reaktion auf die Äußerung von Zeman an, demzufolge das Minderheitskabinett der Ano-Partei auch ohne das Vertrauen des Abgeordnetenhauses regieren könnte.

Die einzige Möglichkeit, wie die Zusammenarbeit von Zeman und Babiš zu stoppen, sei die Wahl des ODS-Parteichefs Petr Fiala zum Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, hieß es nach einem Treffen der ODS-Parteispitzen. Die Bürgerdemokraten planen daher Verhandlungen mit anderen Parlamentsparteien über eine Unterstützung für Fiala. Manche der Fraktionen hatten aber bereits einen Kandidaten der Ano-Partei für den Posten.