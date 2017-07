Das Industrie- und Handelsministerium hatte in der Buchhaltung Fehler in Höhe von Milliarden Kronen. Dies geht aus den Resultaten der Kontrolle hervor, die der Oberste Rechnungshof (NKÚ) am Montag veröffentlichte. Dem Ministerium zufolge sind die angeblichen Fehler dadurch verursacht worden, dass die Buchhaltungsverfahren des Obersten Rechnungshofs den methodischen Verfahren des Finanzministeriums widersprechen, nach denen sich das Industrie- und Handelsministerium richtet. Er bestehe darauf, dass das Ministerium seine Buchhaltung richtig geführt habe, sagte der Industrie- und Handelsminister Jiří Havlíček (Sozialdemokraten) am Montag.